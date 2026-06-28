У разработчиков Star Wars: Galactic Racer пока нет плана поддержки игры

Fuse Games рассказали о своем подходе к грядущему проекту Star Wars: Galactic Racer — ключевыми направлениями стали разнообразие и балансировка.

В игре будут четыре типа транспортных средств, которые дают разные преимущества, но не являются однозначно сильнее других. Противниками станут как знакомые по «Звездным войнам» персонажи, так и новые герои, проработанные для погружения в атмосферу. Плана пострелизной поддержки пока нет, студия сосредоточится на текущих задачах.

Star Wars: Galactic Racer выйдет 6 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series — перевода на русский язык не предвидится.