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28 июня, 13:00

У разработчиков Star Wars: Galactic Racer пока нет плана поддержки игры

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Постер Star Wars: Galactic Racer.
Фото StarWars

Fuse Games рассказали о своем подходе к грядущему проекту Star Wars: Galactic Racer — ключевыми направлениями стали разнообразие и балансировка.

В игре будут четыре типа транспортных средств, которые дают разные преимущества, но не являются однозначно сильнее других. Противниками станут как знакомые по «Звездным войнам» персонажи, так и новые герои, проработанные для погружения в атмосферу. Плана пострелизной поддержки пока нет, студия сосредоточится на текущих задачах.

Star Wars: Galactic Racer выйдет 6 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series — перевода на русский язык не предвидится.

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