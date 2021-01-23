2K обновила рейтинги игроков в NBA 2K21

Компания 2K на своем сайте 21 января представила обновленные рейтинги баскетболистов.

Среди улучшений стоит отметить Амиду Диалло, «Оклахома» +6 (с 71 до 77), Никеля Александр-Уокера, «Нью-Орлеан» +5 (с 71 до 77) и Джерами Гранта, «Детройт» +4 (с 80 до 84). Хуже всех на старте сезона, по мнению 2K, проявил себя Тимоти Люваву-Кабаро, «Бруклин», упавший на 3 пункта (с 75 до 72).

Также изменились рейтинги и некоторых звездных игроков:

Леброн Джеймс -1, «Лос-Анджелес Лейкерс» (с 98 до 97)

Яннис Адетокумбо -1, «Милуоки"(с 97 до 96)

Джеймс Харден -1, «Бруклин» (с 96 до 95)

Энтони Дэвис -1, «Лос-Анджелес Лейкерс» (с 95 до 94)

Никола Йокич +1, «Денвер» (с 93 до 94)

Джоэль Эмбид +1, «Филадельфия» (с 92 до 93)

Брэдли Бил +3, «Вашингтон» (с 88 до 91)

Пол Джордж +1, «Лос-Анджелес Клипперс» (с 90 до 91)

Бэм Адебайо +1, «Майами» (с 88 до 89)

Крис Миддлтон +1, «Милуоки» (с 87 до 88)

Сезон НБА стартовал 22 декабря 2020 года. Большинство команд провело по 14-17 матчей. Из-за коронавируса и переноса матчей «Вашингтон» провел лишь 11 игр.