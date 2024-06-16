Когда можно будет вывести деньги с Hamster Kombat

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Или нет?

Криптовалюта и игровые токены становятся все более популярными в наше время, и Hamster Kombat — не исключение. Эта игра привлекла внимание более 150 миллионов пользователей, предлагая уникальные механики и возможность зарабатывать токены $HMSTR. Но главный вопрос, который интересует многих игроков: можно ли вывести деньги с Hamster Kombat? Давайте разберемся.

AirDrop хомяка — за что будут давать деньги?

Каждый криптопроект преследует свои цели, которые описывает в документе White Paper. Такой документ был и у Bitcoin, и у других монет, которые уже фактически стали частью мировой финансовой системы. В White Paper Hamster Kombat создатели делятся, что их цель — привлечь больше пользователей в мир блокчейна, популяризировать криптовалюту и мини-приложения в Telegram.

Если создатели криптопроекта достигли своей цели, они будут готовы поделиться вознаграждением с комьюнити участников, которые им в этом помогли. Такая бесплатная раздача токенов называется AirDrop. Обычно выделяется конкретная сумма, которая распределяется между пользователями, которые выполнили условия: это может быть участие в партнерских проектах, привязка кошелька.

AirDrop Hamster Kombat, скорее всего, будет происходить в монетах $HMSTR, которые потом можно будет продать. Сколько реальных денег они будут стоить — никто не знает до старта, но каждому игроку важно заранее подготовиться и выполнить условия, чтобы в момент раздачи быстро вывести заработанные игровые деньги на реальный кошелек. Как это сделать?

Создание кошелька в Hamster Kombat

Первый шаг к выводу денег — создание криптовалютного кошелька. Сейчас создать кошелек можно из раздела AirDrop в Hamster Kombat — игра предлагает создать кошелек TON. Процесс создания кошелька прост и происходит прямо в Telegram.

После создания кошелька необходимо связать его с вашим аккаунтом в игре Hamster Kombat. Это позволит в будущем перевести заработанные токены на ваш кошелек. Ищите кнопку привязки кошелька в разделе AirDrop.

Привязка кошелька.

Перевод на биржу

Когда токены $HMSTR станут доступны для продажи, вы сможете перевести их на криптовалютную биржу. Чтобы узнать дату листинга, следите за обновлениями по проекту — пока эта опция недоступна.

Биржа — это платформа, где можно обменивать криптовалюты на другие токены или фиатные деньги. Пока неизвестно, на каких биржах появятся монеты хомяка. Эксперты предполагают, что это может быть BingX, OKX, Gate.io, Bitget, HTX. Не исключается возможность выхода на Bybit и Binance.

Продажа токенов

Когда произойдет листинг, официальное размещение криптовалюты $HMSTR на бирже, вы сможете продать свои токены $HMSTR, так как у них появится привязка к реальным деньгам.

Процесс продажи включает в себя создание ордера на продажу и ожидание, пока кто-то не купит ваши токены. В зависимости от спроса и предложения цена токена может варьироваться, поэтому важно следить за рыночными тенденциями.

Хотя процесс вывода денег с Hamster Kombat не слишком сложный, он требует внимательности. Важно помнить, что криптовалюты подвержены высокой волатильности и цена токенов может резко измениться. Также стоит учитывать комиссии за транзакции на бирже и возможные ограничения на вывод средств.

Возможные риски в Hamster Kombat

Главный риск Hamster Kombat — разработчики могут не выполнить обещаний, не сделать раздачу токенов, а монета не пройдет листинг. В таком случае вы теряете лишь свое время, которое потратили на прокачку своего хомяка.

Дорожная карта Hamster Kombat.

Но если все пройдет согласно дорожной карте проекта, на хомяке можно будет действительно заработать. Однако, как и в любом криптовалютном проекте, есть риски. Один из них — риск обвала курса токена. В моменты высокой волатильности разработчики или крупные держатели токенов могут резко продать все свои запасы, что приведет к падению цены. Это особенно важно учитывать, если вы планируете выручить из хомяка значительные суммы.

Можно ли вывести деньги с Hamster Kombat прямо сейчас, в июне 2024 года?

Прямо сейчас (в июне 2024 года) такой возможности нет, но если все обещания разработчиков сбудутся, то пользователи приложения получат такую возможность. Впрочем, точная дата листинга, то есть выхода монеты $HMSTR на реальный рынок, пока не объявлена, как неизвестна и дата AirDrop.

В соцсетях разработчики подогревают интерес и намекают, что пора привязывать свои кошельки к игре — возможно, скоро начнется интеграция пока что ничем не подкрепленных игровых монет в мир реальной криптовалюты.