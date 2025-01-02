Xiaomi показала продвинутый аквариум, который не нужно чистить

Xiaomi открыла предзаказ на «умный» аквариум Mijia Smart Desktop Fish Tank. Это устройство сделает всю грязную работу за своего владельца: покормит рыбок и проследит за их состоянием, почистит воду, настроит микроклимат и подберет освещение.

Аквариумом можно управлять удаленно с помощью приложения на смартфоне. Благодаря компактным габаритам (около 32 см. в высоту и 20 см. в ширину) устройство не займет много места в комнате. Цена выглядит довольно привлекательно — около 4200 рублей.