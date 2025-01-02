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Сегодня, 18:18

Xiaomi показала продвинутый аквариум, который не нужно чистить

Евгения Воскресенская
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Фото Xiaomi

Xiaomi открыла предзаказ на «умный» аквариум Mijia Smart Desktop Fish Tank. Это устройство сделает всю грязную работу за своего владельца: покормит рыбок и проследит за их состоянием, почистит воду, настроит микроклимат и подберет освещение.

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Аквариумом можно управлять удаленно с помощью приложения на смартфоне. Благодаря компактным габаритам (около 32 см. в высоту и 20 см. в ширину) устройство не займет много места в комнате. Цена выглядит довольно привлекательно — около 4200 рублей.

Источник: Hi-tech.mail.ru
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