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Сегодня, 17:50

Apple меняет правила игры: на смену iPhone SE 4 придет другая модель

Евгения Воскресенская
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Фото Apple

Будущие смартфоны от Apple продолжают обрастать противоречивыми слухами. На этот раз новая информация поступила от инсайдера Majin Bu, который ранее делился сведениями о редизайне iPhone 16.

Если верить его словам, Apple планирует отойти от заведенного порядка: вместо iPhone SE 4 стоит ждать появления iPhone 16E. Это устройство войдет в состав 16-й линейки айфонов, только в основе его будет другая модель — iPhone 14.

Новый смартфон может получить кнопку Action Button и 6,1-дюймовый дисплей с кадровой частотой 60 Гц.

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На рендерах, изображающих чехлы для iPhone 16E, видно, что устройство будет оснащено всего одной задней камерой. Смартфон все еще останется бюджетной версией iPhone 16: его стоимость не будет превышать 500 долларов на старте продаж.

Рендер чехла iPhone 16E.
Фото Majin Bu
Источник: mobiltelefon.ru
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