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Сегодня, 13:45

PlayStation 5 Pro стала доступнее — цена на консоль полетела вниз

Евгения Воскресенская
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Фото Sony

Помнится, не так давно российские геймеры были готовы скупать новенькую PlayStation 5 Pro за 130 тысяч рублей. И вот спустя несколько месяцев ее цена стала куда более привлекательной.

PS&nbsp;5 Pro. Россияне активно скупают PlayStation 5 Pro за 130 000 рублей

Если в декабре PlayStation 5 Pro можно было приобрести за 100 с лишним тысяч рублей, то теперь ее стоимость упала еще ниже. На том же «Яндекс Маркете» можно найти ценник в 90 с лишним тысяч — речь не идет о доставке из-за рубежа, а значит, платить сверху пошлину не придется.

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