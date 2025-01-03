PlayStation 5 Pro стала доступнее — цена на консоль полетела вниз

Помнится, не так давно российские геймеры были готовы скупать новенькую PlayStation 5 Pro за 130 тысяч рублей. И вот спустя несколько месяцев ее цена стала куда более привлекательной.

Если в декабре PlayStation 5 Pro можно было приобрести за 100 с лишним тысяч рублей, то теперь ее стоимость упала еще ниже. На том же «Яндекс Маркете» можно найти ценник в 90 с лишним тысяч — речь не идет о доставке из-за рубежа, а значит, платить сверху пошлину не придется.