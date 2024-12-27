Xiaomi выпустила полезный гаджет для владельцев домашних животных

Xiaomi продолжает удивлять самыми разнообразными гаджетами. Сейчас китайская компания выпустила автоматическую поилку для животных. Она называется Mijia Smart Pet Drinking Fountain 2 и стоит примерно 2800 рублей.

Еще за 1400 рублей можно докупить набор дополнительных фильтров для устройства. Поилка способна на 15 дней автономной работы — именно на столько хватает встроенного резервуара на 3 л. За чистоту и свежесть воды отвечает многоэтапная система очистки.