Российский депутат призвал YouTube принять условия и вернуться

Олег Матвейчев, депутат от фракции «Единая Россия» и заместитель главы думского комитета по информационной политике, объяснил, на каких условиях YouTube может возобновить свою деятельность в России.

По его словам, Google следует заняться обновлением находящихся на территории нашей страны серверов подкачки — от них зависит скорость работы сервиса.

Также от компании требуется выплатить все наложенные на нее штрафы и разблокировать государственные каналы из России, которые получили бан на YouTube. После этого «дружественного шага» у Google «все будет прекрасно».