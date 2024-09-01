Павел Дуров поддерживал контакт с французской разведкой
До ареста Дуров поддерживал связь с французскими спецслужбами. Об этом упомянуло издание Liberation со ссылкой на слова самого бизнесмена.
Ранее для борьбы с терроризмом основатель Telegram открыл специальный канал связи с представителями Главного управления внутренней безопасности Франции. Этот канал даже помог предотвратить несколько терактов в стране.
Как утверждает Liberation, после задержания Дуров заявил о своей готовности сотрудничать и поделился паролем от мобильного телефона.
Источник: РБК
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