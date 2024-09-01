Павел Дуров поддерживал контакт с французской разведкой

До ареста Дуров поддерживал связь с французскими спецслужбами. Об этом упомянуло издание Liberation со ссылкой на слова самого бизнесмена.

Ранее для борьбы с терроризмом основатель Telegram открыл специальный канал связи с представителями Главного управления внутренней безопасности Франции. Этот канал даже помог предотвратить несколько терактов в стране.

Как утверждает Liberation, после задержания Дуров заявил о своей готовности сотрудничать и поделился паролем от мобильного телефона.