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30 августа, 23:05

Роскомнадзор требует не мешать замедлению YouTube

Евгения Воскресенская
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Роскомнадзор обратился к операторам связи с требованием не препятствовать замедлению YouTube. Ранее в Сети появилась информация о том, что российские провайдеры пытаются самостоятельно ускорить работу видеохостинга.

Поисковик. Поисковики в России стали реже показывать YouTube

Письма с требованиями были направлены вечером 28 августа, а отчеты о принятых мерах представители ведомства ожидают до 2 сентября. По словам топ-менеджера одного из операторов связи, компании будут отрицать свою причастность, в свете чего переписка превратится в простую формальность.

Источник: Коммерсантъ
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