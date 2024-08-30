Роскомнадзор требует не мешать замедлению YouTube

Роскомнадзор обратился к операторам связи с требованием не препятствовать замедлению YouTube. Ранее в Сети появилась информация о том, что российские провайдеры пытаются самостоятельно ускорить работу видеохостинга.

Письма с требованиями были направлены вечером 28 августа, а отчеты о принятых мерах представители ведомства ожидают до 2 сентября. По словам топ-менеджера одного из операторов связи, компании будут отрицать свою причастность, в свете чего переписка превратится в простую формальность.