Стало известно, когда можно будет предзаказать iPhone 16

Предзаказ iPhone 16 может стартовать уже 12 сентября — спустя несколько дней после традиционной осенней презентации компании Apple. Кроме свежей линейки iPhone, на мероприятии должны представить новые Apple Watch и AirPods.

Обычно предварительные заказы смартфонов от Apple начинаются в пятницу. В этот раз, однако, событие перенесли на четверг. Возможно, менеджеры компании суеверно посчитали, что пятница 13-е не лучший выбор для столь важного дня.