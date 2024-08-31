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Сегодня, 18:30

Стало известно, когда можно будет предзаказать iPhone 16

Евгения Воскресенская
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Фото Apple

Предзаказ iPhone 16 может стартовать уже 12 сентября — спустя несколько дней после традиционной осенней презентации компании Apple. Кроме свежей линейки iPhone, на мероприятии должны представить новые Apple Watch и AirPods.

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Обычно предварительные заказы смартфонов от Apple начинаются в пятницу. В этот раз, однако, событие перенесли на четверг. Возможно, менеджеры компании суеверно посчитали, что пятница 13-е не лучший выбор для столь важного дня.

Источник: VGTimes
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