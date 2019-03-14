Стерлинг, Хамес и Варди вошли в новую команду недели FIFA 19

Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил полузащитник "Баварии" Хамес Родригес. 27-летний колумбиец помог своей команде разгромить "Вольфсбург" (6:0), забив один гол.

Полностью команда недели выглядит следующим образом:

Наборы с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды, 20.00 по московскому времени.