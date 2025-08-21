MOUZ стали последней командой, которая прошла в четвертьфинал EWC по CS2

MOUZ оказались сильнее Virtus.Pro на Esports World Cup по CS2.

Матч завершился со счетом 2:0 (Inferno 6:13, Mirage 13:4 и Overpass 13:10).

Состав Дениса «electroNic» Шарипова покинул турнир, заняв 9-16 место и заработав 20 тысяч долларов.

MOUZ в следующем туре сыграют против Team Facons 22 августа в 17.30 по МСК.

Турнир проходит с 20 по 24 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Призовой фонд составляет 1,25 миллионов долларов.

Филатов Руслан