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21 августа 2025, 17:25

MOUZ стали последней командой, которая прошла в четвертьфинал EWC по CS2

MOUZ.
Фото HLTV

MOUZ оказались сильнее Virtus.Pro на Esports World Cup по CS2.

Матч завершился со счетом 2:0 (Inferno 6:13, Mirage 13:4 и Overpass 13:10).

Состав Дениса «electroNic» Шарипова покинул турнир, заняв 9-16 место и заработав 20 тысяч долларов.

MOUZ в следующем туре сыграют против Team Facons 22 августа в 17.30 по МСК.

Турнир проходит с 20 по 24 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Призовой фонд составляет 1,25 миллионов долларов.

Филатов Руслан

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