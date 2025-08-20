GamerLegion уступили The Mongolz на Esports World Cup 2025 по CS2

Монгольский коллектив буквально растоптал своих противников, не давая возможности для камбэка — итоговый счет 2-0.

Первой картой противостояния стал Overpass, где «Легион» еще попытался оказывать The Mongolz сопротивление, но продлилось это недолго — счет составил 7:13. Inferno стало для GamerLegion еще более фатальным провалом, коллектив из Монголии выиграл, сделав 3:13.

Esports World Cup 2025 по CS2 — киберспортивный турнир, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Все участники были приглашены на основе официального рейтинга Global Valve Regional Tournament (VRS). Призовой фонд соревнований — 1,25 миллиона долларов.