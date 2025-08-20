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20 августа 2025, 16:22

GamerLegion уступили The Mongolz на Esports World Cup 2025 по CS2

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды The Mongolz.
Фото The Mongolz

Монгольский коллектив буквально растоптал своих противников, не давая возможности для камбэка — итоговый счет 2-0.

Первой картой противостояния стал Overpass, где «Легион» еще попытался оказывать The Mongolz сопротивление, но продлилось это недолго — счет составил 7:13. Inferno стало для GamerLegion еще более фатальным провалом, коллектив из Монголии выиграл, сделав 3:13.

Esports World Cup 2025 по CS2 — киберспортивный турнир, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Все участники были приглашены на основе официального рейтинга Global Valve Regional Tournament (VRS). Призовой фонд соревнований — 1,25 миллиона долларов.

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