PARIVISION сыграли вничью с Aurora Gaming на FISSURE Universe: Episode 6

СНГ-составы обменялись ударами между собой и сделали 1:1 в противостоянии.

Традиционно составы из Восточной Европы показывают серьезную игру, особенно если состоят из российских киберспортсменов. Первая карта ушла в копилку Aurora Gaming со счетом 33:36, а вот вторая уже отошла PARIVISION и закончилась за 24 минуты — 23:9 и уверенный перевес по экономике.

FISSURE Universe: Episode 6 — тир-1 онлайн-турнир по Dota 2 с призовым фондом в 250 тысяч долларов. Среди участников такие коллективы, как Team Liquid, PARIVISION, Team Spirit, Aurora Gaming, BetBoom Team и другие топовые команды.