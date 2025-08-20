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20 августа 2025, 17:27

Natus Vincere проиграли Team 3DMAX на Esports World Cup 2025 по CS2

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Старый логотип команды 3D MAX.
Фото Team 3DMAX

В напряженной борьбе «Рожденные побеждать» — проиграли французам со счетом 2-1 и покинули турнир.

Состав NaVi начали уверенно на Ancient и смогли выйти на счет 13:10, но затем у них явно не задалось. 3D MAX сначала оформили себе победу на карте Inferno со счетом 9:13, а затем не стали расслабляться — одержали верх над Natus Vincere на Nuke со счетом 11:13.

Esports World Cup 2025 по CS2 — киберспортивный турнир, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Все участники были приглашены на основе официального рейтинга Global Valve Regional Tournament (VRS). Призовой фонд соревнований — 1,25 миллионов долларов.

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