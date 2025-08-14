CyberPRO
14 августа, 00:04

9INE по итогам второго игрового дня отборочных StarLadder StarSeries Fall 2025 занимают первое место

Логотип 9INE.
Фото HLTV

В жестком противостоянии немецкой команды BIG и датского коллектива 9INE победу одержали представители Дании.

Итоговый счет матча 2:1. На первой карте победу одержали BIG (11:13). На второй 9INE смогли отыграться (13:11). А на третьей решился исход встречи (13:7).

Лучшим игроком стал Лов phzy Смидебранд (1.18).

Основная стадия турнира пройдет с 18 по 21 сентября в Будапеште, Венгрия. Призовой фонд составит 500 тысяч долларов.

Филатов Руслан

