PARIVISION одержали вторую победу подряд на квалификациях StarLadder StarSeries Fall 2025

Российский коллектив смог обыграть ENCE в финальном матче второго игрового дня отборочных StarLadder StarSeries Fall 2025.

Коллектив Джами «Jame» Али завершил матч с итоговым счетом 2:1. Свой пик они проиграли 6:13. Однако смогли отыграться на выбранной карте соперника (13:6) и завершить день красивой победой на Ancient 13:7. MVP встречи стал Владислав «xiELO» Лысов.

Основная стадия турнира пройдет с 18 по 21 сентября в Будапеште, Венгрия. Призовой фонд составит 500 тысяч долларов.

Филатов Руслан