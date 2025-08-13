CyberPRO
13 августа, 21:19

Лидером второго игрового дня Esports World Cup 2025 по PUBG стала команда Theerathon

Esports World Cup 2025.
Фото EWC

Theerathon лидируют по результатам второго игрового дня Esports World Cup 2025 по PUBG.

Во второй день турнира прошли матчи между группами A и C. ТОП 3 команды 2-й групповой стадии — Theerathon (59 очков), TwistedMinds (48 очков) и Freecs (45 очков).

14-го августа пройдут матчи между группами B и С в 14.00 по МСК.

Esports World Cup 2025 по PUBG проходит с 12 по 16 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Призовой фонд составил 2 миллиона долларов.

Филатов Руслан

