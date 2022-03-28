Швейцария выиграла женский чемпионат мира по керлингу

В Канаде завершился чемпионат мира-2022 по керлингу среди женских команд.

Сборная Швейцарии в финальном матче обыграла команду Южной Кореи со счетом 7:6.

Третье место на турнире заняли представительницы Канады. В матче за третье место они в экстра-энде обыграли команду Швеции со счетом 8:7.

Швейцарские керлингистки защитили чемпионский титул во второй раз подряд. Ранее они побеждали на мировом первенстве в 1979, 1983, 2012, 2014, 2015, 2016, 2019 и 2021 годах. В 2020 году чемпионат мира был отменен.

Российские керлингистки не принимали участия в чемпионате мира из-за отстранения Всемирной федерации керлинга (WCF).