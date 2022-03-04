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Сегодня, 18:43

Российские керлингисты отстранены от международных турниров до конца сезона

Виктория Кравченко
Российские керлингисты отстранены от международных турниров до конца сезона.
Фото Global Look Press

Всемирная федерация керлинга отстранила российских спортсменов от соревнований до конца текущего сезона, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Таким образом, сборный России не выступят на ЧМ-2022 года среди мужчин, женщин и смешанных пар.

28 февраля совет WCF принял решение, согласно которому федерация имеет право исключить команду из соревнований под своей эгидой, если ее участие несет вред мероприятию и ставит под угрозу безопасность других участников соревнований. Также из Перми был перенесен чемпионат Европы.

Источник: https://tass.ru/sport/13968425
Сборная России по керлингу
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