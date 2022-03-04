Российские керлингисты отстранены от международных турниров до конца сезона

Всемирная федерация керлинга отстранила российских спортсменов от соревнований до конца текущего сезона, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Таким образом, сборный России не выступят на ЧМ-2022 года среди мужчин, женщин и смешанных пар.

28 февраля совет WCF принял решение, согласно которому федерация имеет право исключить команду из соревнований под своей эгидой, если ее участие несет вред мероприятию и ставит под угрозу безопасность других участников соревнований. Также из Перми был перенесен чемпионат Европы.