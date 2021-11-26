Мужская сборная России по керлингу вышла в финал чемпионата Европы в дивизионе B
22:32
Мужская сборная России по керлингу стала финалистом чемпионата Европы в дивизионе B. Россияне в полуфинале с счетом 11:3 победили команду Латвии.
В решающем матче российская сборная сыграет с победителем пары Турция — Испания.
Благодаря этому результату сборная России смогла вернуться в дивизион А. Кроме того, россияне обеспечили себе участие в квалификационном турнире на чемпионат мира 2022 года.
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