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Мужская сборная России по керлингу вышла в финал чемпионата Европы в дивизионе B

22:32
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Мужская сборная России по керлингу стала финалистом чемпионата Европы в дивизионе B. Россияне в полуфинале с счетом 11:3 победили команду Латвии.

В решающем матче российская сборная сыграет с победителем пары Турция — Испания.

Благодаря этому результату сборная России смогла вернуться в дивизион А. Кроме того, россияне обеспечили себе участие в квалификационном турнире на чемпионат мира 2022 года.

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Иван Шитик все материалы автора
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