Интервью с нашим гроссмейстером после двойной победы на Играх БРИКС.

Одним из самых интригующих видов программы на Играх стран БРИКС стали шахматы. В рамках этих соревнований медали разыгрываются в рапиде и блице: как в личном зачете, так и в командах. И если у мужчин в личном зачете победили россияне Владислав Артемьев (рапид) и Андрей Есипенко (блиц), то у женщин золото дважды досталось нашей звездной спортсменке Екатерине Лагно. Чемпионка мира действительно показала, что равных ей в быстрых шахматах найти трудно, тем не менее даже у нее возникали локальные трудности. В интервью «СЭ» Екатерина поделилась впечатлениями от турнира, а также рассказала, что думает о предстоящем матче за титул в женских шахматах, возможных проблемах с визами в США и попытке установить равенство в спорте между мужчинами и женщинами.

В блице все быстро меняется то в одну, то в другую сторону

— Какие у вас остались впечатления об Играх БРИКС? Что думаете об уровне соревнований, организации турнира?

— Организация хорошая, выигрывать всегда приятно. Поэтому, конечно, остаются только самые лучшие впечатления.

— Хорошо, а как вам здесь уровень соперников?

— На самом деле по очкам, конечно, видно, что я выиграла с большим отрывом, но случались и правда непростые моменты. Конкуренция была в любом случае, все борются, просто мне, можно сказать, везло.

— Постойте, скорее не везло, учитывая ваш высокий уровень. Разве нет?

— Я имею в виду, что в ключевые моменты было и везение в мою пользу. Без этого никуда.

— В блице фактор везения более значим?

— В блице все быстро меняется. Бывает — в одну сторону, бывает — в другую... И все же, наверное, когда набираешь 10,5 из 11 очков, то дело не только в везении.

— А не было мыслей заявиться к мужчинам? Вы же так делали вместе с Горячкиной на чемпионатах России. Либо здесь это запрещено по регламенту?

— Мне кажется, здесь в мужскую сетку заявляться было нельзя. Но у меня и таких мыслей особо не возникало.

Интриги в чемпионском матче не будет — на дистанции Цзюй Вэньцзюнь сильнее

— От турнира претендентов в Торонто уже отошли и морально, и физически?

— Кажется, да.

— Насколько трудным вышел для вас этот турнир?

— Очень тяжелый был, длинный. К сожалению, закончился для меня не очень хорошо (Екатерина заняла шестое место из восьми. — Прим. «СЭ»).

— А если по 10-балльной шкале оценить ваше выступление?

— Ну, наверное, четверка будет.

— Какой упущенный момент был наиболее обидным? Первый круг с Тань Чжунъи, когда были близки к победе?

— Да, я в четвертом туре могла обыграть будущую победительницу турнира. Обидно. Выиграй я ту партию, может, вообще все было бы по-другому...

— Можно было тогда все-таки додавить?

— Тогда как минимум уже другое настроение было бы как у меня, так и у соперницы.

— Для вас стала сюрпризом ее победа в турнире?

— Не скажу. Как мне кажется, я вообще уже ничему не удивляюсь. Выиграла — молодец.

— Кого видите фаворитом в чемпионском матче?

— Здесь, как по мне, без вариантов Цзюй Вэньцзюнь.

— Все-таки совсем без интриги?

— Я думаю, что да. К тому же Цзюй Тань Чжунъи уже обыгрывала. На длинной дистанции разница в уровне игры заметна. В отдельно взятых партиях она интересная, опасная шахматистка, но вот на длинной дистанции, на мой взгляд, Вэньцзюнь будет посильнее.

— С вами в Торонто ездил в качестве секунданта Андрей Есипенко. Как опишете для себя этот опыт? Полезная работа? Уже сконнектились? Будете впредь работать с Андреем?

— Не знаю. Если он захочет — я буду только рада.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Пару лет назад мне уже не дали визу в США

— Помимо игры БРИКС, какие у вас планы на год?

— Календарь в целом расписан. Есть турниры в октябре, серия «Гран-при» скоро стартует. В общем-то, много всего на самом деле, сейчас и не вспомню. Июль вот, кажется, я отдыхаю, а вот дальше уже будем смотреть.

— Американскую визу планируете делать, чтобы поехать на ЧМ по блицу и рапиду?

— Конечно, я хочу сыграть в Нью-Йорке. Я всегда эти турниры жду с огромным нетерпением, с удовольствием туда еду. Единственное, конечно, сейчас очень сложно получать американскую визу. Пару лет назад меня приглашали на турнир в Сент-Луис, и тогда я визу сделать не смогла. Что будет в этом году, я не знаю.

— В любом случае придется делать визу через третьи страны?

— Увы, у нас сейчас такая ситуация.

— В суперфинал чемпионата России отбираться планируете?

— Наверное, я уже отобралась.

— То есть точно будете принимать участие?

— Будет видно позже.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Что думаете про матч Крамника с Жоспемом, которого обвиняли в читерстве? Удивительно увидеть поражение Владимира?

— Ой, я, если честно, в этот момент была очень занята, поэтому не за всем следила. Был, разумеется, большой ажиотаж вокруг этого матча. Но, как мне кажется, в какой-то момент Владимир Борисович будто бы начинал уставать чисто физически. Мне показалось, что, когда они играют вживую, Крамник обыгрывает Жоспема, особенно в простых позициях. Это чисто мое мнение. Однако счет на табло, поэтому не знаю...

— А разговоры о читерстве, как к ним относитесь?

— Вообще это, конечно, болезненная тема. Как мы к ней относимся?.. Надеемся, что этого не будет, с этим надо бороться.

— Как вам идея Вадима Розенштейна о коммерческом турнире с призовым фондом сразу в четыре миллиона долларов? Возможно ли что-то подобное устроить в женских шахматах?

— Пока, наверное, нет. Вот сейчас провели в Норвегии параллельно с мужским турниром женский и, пожалуй, впервые в истории — с одинаковым призовым фондом. Поэтому, может быть, когда-нибудь до нас тоже до этого дойдет.

— В теннисе, к слову, девушки очень часто говорят о том, что должны быть одинаковые призовые у мужчин и женщин согласно стратегии гендерного равенства. В шахматах такого движения нет пока?

— Может, оно и есть — такое движение за права женщин в шахматах. Но нас пока не слышат.