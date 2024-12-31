Нас ждет суперразвязка ЧМ по блицу. Мурзин идет за золотым дублем, Карлсен может сняться

Выйдет ли Магнус на мини-матч с Ниманном? Кто выиграет в российском четвертьфинале Непомнящего и Мурзина? Пройдет ли Гунина чемпионку мира из Китая?

Четвертьфиналы ЧМ-2024 по блицу

Открытый турнир

Ян Непомнящий (1) — Володар Мурзин (8)

Фабиано Каруана (2) — Ян-Кшиштоф Дуда (7)

Магнус Карлсен (3) — Ханс Ниманн (6)

Уэсли Со (4) — Алиреза Фируджа (5)

Женский турнир

Вайшали Рамешбабу (1) — Чжу Цзиньэр (8)

Лэй Тинцзе (2) — Бибисара Асаубаева (7)

Екатерина Лагно (3) — Карисса Йип (6)

Валентина Гунина (4) — Цзюй Вэньцзюнь (5)

В Нью-Йорке прошел первый игровой день ЧМ по блицу среди мужчин и женщин. Открытый турнир собрал 188 участников из 59 стран, а женский — 108 спортсменок из 34. Шахматисты сыграли 13 туров в открытом чемпионате и 11 в женском, по итогам которых определились восьмерки сильнейших. В открытом турнире места с 1-го по 8-е заняли россиянин Ян Непомнящий, Фабиано Каруана (США), Магнус Карлсен (Норвегия), Уэсли Со (США), Алиреза Фируджа (Франция), Ханс Ниманн (США), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) и еще один россиянин Володар Мурзин. Огромные шансы на попадание в топ-8 имел еще один российский гроссмейстер Даниил Дубов. Однако серебряный призер прошлогоднего ЧМ решил не выходить на партию с Ниманном.

У женщин в плей-офф вышли Вайшали Рамешбабу (Индия), Лэй Тинцзе (Китай), россиянки Екатерина Лагно и Валентина Гунина, Цзюй Вэньцзюнь (Китай), Карисса Йип (США), Бибисара Асаубаева (Казахстан) и Чжу Цзиньэр (Китай). Серия плей-офф играется по нокаут-системе. Каждый мини-матч состоит из четырех партий. В случае равенства очков соперники играют до первой победы одной из сторон.

Еще один перформанс Мурзина и поступок Дубова

После победы Володара Мурзина на ЧМ по рапиду он также смог пробиться в четвертьфинал ЧМ по блицу. Попасть в топ-8 по итогам 13 туров в такой мощной конкуренции — супердостижение. Причем в стартовых пяти партиях он набрал три очка из пяти (потерпев поражение от Уэсли Со) и был далек от лидирующей группы. Однако в следующих восьми турах Мурзин одержал пять побед, в том числе одолев Юй Янъи и Прагнанандха Рамешбабу. В двух заключительный турах 18-летний россиянин сыграл вничью с Фабиано Каруаной и Яном Непомнящим и набрал 9,5 очка.

Столько же очков в активе Непомнящего. Сильнейший российский шахматист последних лет одержал шесть побед (в том числе обыграв Каруану и Василия Иванчука) и не потерпел ни одного поражения. Черным цветом Ян устоял и в партии с Магнусом Карлсеном, который все-таки решил защищать свой титул в блиц-турнире. Норвежец также остался непобежденным (9,5), но по дополнительным показателям Карлсен стал третьим, пропустив вперед Непомнящего и Каруану.

Ян Непомнящий. Фото FIDE

В четвертьфинале Магнусу играть с Хансом Ниманном. После досудебного соглашения норвежец заявил, что теперь не будет игнорировать американца. В начале сентября они сыграли в полуфинале SCC в Париже, когда Карлсен разгромил Ниманна. Также норвежец и американец встретились на ЧМ-2024 по блицу, сыграв быструю ничью в 12-м туре.

Отметим, что Ниманн мог и не попасть в восьмерку (проиграв Каруане в четвертом туре), если бы не победил прошлогоднего вице-чемпиона мира Даниила Дубова. Причем это была техническая победа — Даниил просто не явился на партию 10-го тура. «Трусость — это отсутствие характера», — написал в своих соцсетях Ниманн.

«Мне трудно прокомментировать поступок Даниила без передачи разговоров на кухне в студии, чего я, естественно, делать не буду, — написал в своем Telegram-канале бывший исполнительный директор ФШР Илья Левитов. — Дубов мог попасть в плей-офф, но предпочел простой и понятный принцип «пацан сказал — пацан сделал». В современном мире следование своим принципам в ущерб наживе или результату — явление не просто редкое, а раритетное. Аплодирую стоя».

Карлсен и Дубов друзья. Даниил несколько раз помогал Магнусу готовиться к матчам за корону, в том числе к противостоянию с Непомнящим в Дубае. Поддержит ли Магнус своего товарища или выйдет на партию с американцем? Безусловно, этот поединок привлечет больше всего внимания шахматной аудитории.

Для российских любителей шахмат на первом плане, конечно, будет очный четвертьфинал россиян — Непомнящий против Мурзина. Конечно, хотелось, чтобы ребята встретились в финале, но дополнительные показали рассудили иначе.

Валентина Гунина. Фото FIDE

Возвращение Гуниной и неудача Конеру

У женщин в восьмерку сильнейших также пробились две представительницы России. Екатерина Лагно подтвердила, что находится в отличной форме. После бронзовой медали на ЧМ по рапиду наша титулованная шахматистка начала турнир по блицу с четырех побед подряд. Затем случилась ничья с Вайшали, которая в итоге выиграла предварительный этап, набрав фантастические 9,5 балла из 11. У Лагно — 8 очков и третье место.

Восемь очков в активе и Валентины Гуниной (которая не очень удачно сыграла в рапид в Нью-Йорке). Ей удалось обыграть Лагно, а также пробившуюся в восьмерку Чжу Цзиньэр. В 1/4 финала Валентине играть с первой «сеяной» Цзюй Вэньцзюнь. Будем надеяться, что действующая чемпионка мира по блицу пройдет действующую чемпионку мира по классике.

Лагно же играть с Кариссой Йип из США. В заключительных пяти турах американка одержала четыре победы и пробилась в плей-офф с шестой строчки. А также набравшая 8 очков чемпионка мира по рапиду Хампи Конеру по дополнительным показателям стала девятой и покидает турнир.

Четвертьфиналы начнутся 31 декабря в 22.00 по Москве.