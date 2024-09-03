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Сегодня, 13:00

Ткачев подвел итоги Суперфиналов в Барнауле

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев в интервью «СЭ» поделился главными впечатлениями от Суперфиналов чемпионатов России у мужчин и женщин, завершившихся в Барнауле на прошлой неделе.

«Выражаясь шахматным термином, на женском турнире удивила доминация Екатерины Лагно, — подчеркнул «СЭ» Ткачев. — На мой взгляд, обладательница Кубка мира-2023 Александра Горячкина могла оказать более серьезную конкуренцию в борьбе за победу. Как я и предположил в нашем прошлом интервью, была на турнире темная лошадка. Эту роль великолепно сыграла Дарья Чарочкина, в итоге ставшая вице-чемпионкой России. Перед стартом вряд ли кто-то высоко оценивал шансы Дарьи попасть в топ-3 и завоевать путевку на Кубок мира.

На мужском турнире лично меня расстроил невыполнением задачи Александр Грищук. Он мне импонирует своей бескомпромиссностью — и как человек, и как спортсмен. К сожалению, Александр оказался не в лучшей форме в Барнауле. Зато очень приятно удивил Евгений Наер. В своей карьере он выигрывал много турниров, был чемпионом Европы, выигрывал «Аэрофлот опен». Но вот Суперфиналы ему не удавались. Долгое время он просто не мог в него отобраться, а если и получал путевку, то не показывал свой потенциал. В Барнауле же наконец-то получилось включиться в борьбу за медали. И если бы не проигранная партия в предпоследнем туре, Евгений наверняка был бы в топ-3. Но и путевка на Кубок мира — отличный результат.

 
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Остальное все закономерно. Прежде всего то, что золото разыграли Артемьев и Есипенко. А тай-брейк стал во многом показательным. Андрей уже в третий раз на крупном турнире упускает свой шанс в последней партии (ранее подобное случилось на Grand Swiss-2023 и «Аэрофлот опен» — 2024. — Прим. «СЭ»). Это скорее проблемы психологического характера. В первой партии тай-брейка Есипенко имел подавляющий перевес и по позиции, и по времени, но проиграл. Пора бы уже Андрею из перспективных и подающих надежды становиться топ-гроссмейстером. По большому счету он пока не выиграл ни одного серьезного старта на взрослом уровне, отдельные яркие победы над топ-игроками — не в счет.

Что касается Артемьева, то он настоящий профессионал — набирал мощь по ходу: долго вкатывался в турнир, но во втором круге был неудержим. Повторил уникальное для Суперфиналов достижение. Без малого 30 лет никто не мог защитить титул чемпиона России, и на этот раз Влад сделал это в компании лучших шахматистов России».

Шахматы
Александр Ткачев
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