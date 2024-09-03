«Рассчитываем, что Генассамблея ФИДЕ полностью восстановит нас в правах». Ожидание прорыва в шахматах

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев — о важном голосовании в Будапеште, помощи Белгородской, Брянской и Курской областям, а также итогах Суперфиналов.

В столице Венгрии 21-22 сентября состоится Генеральная Ассамблея ФИДЕ, где один из вопросов будет касаться будущего российских и белорусских шахмат. Отметим, что Федерация шахмат Кыргызской Республики внесла в повестку дня вопрос о том, чтобы «восстановить в правах национальные федерации шахмат России и Белоруссии в полном объеме». То есть в случае успешного голосования делегатов Генассамблеи уже в конце сентября наши спортсмены вновь получат возможность выступать на турнирах под эгидой ФИДЕ под своим флагом, играть на уровне сборных, а Россия вновь сможет принимать у себя крупнейшие международные старты. Подробнее об этом «СЭ» рассказал исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

Есипенко из перспективных и подающих надежды пора становиться топ-гроссмейстером

— Александр Васильевич, давайте начнем с недавно завершившихся Суперфиналов. Каковы ваши главные впечатления от обоих турниров?

— Выражаясь шахматным термином, на женском турнире удивила доминация Екатерины Лагно. На мой взгляд, обладательница Кубка мира-2023 Александра Горячкина могла оказать более серьезную конкуренцию в борьбе за победу. Как я и предположил в нашем прошлом интервью, была на турнире темная лошадка. Эту роль великолепно сыграла Дарья Чарочкина, в итоге ставшая вице-чемпионкой России. Перед стартом вряд ли кто-то высоко оценивал шансы Дарьи попасть в топ-3 и завоевать путевку на Кубок мира.

На мужском турнире лично меня расстроил невыполнением задачи Александр Грищук. Он мне импонирует своей бескомпромиссностью — и как человек, и как спортсмен. К сожалению, Александр оказался не в лучшей форме в Барнауле. Зато очень приятно удивил Евгений Наер. В своей карьере он выигрывал много турниров, был чемпионом Европы, выигрывал «Аэрофлот опен». Но вот Суперфиналы ему не удавались. Долгое время он просто не мог в него отобраться, а если и получал путевку, то не показывал свой потенциал. В Барнауле же наконец-то получилось включиться в борьбу за медали. И если бы не проигранная партия в предпоследнем туре, Евгений наверняка был бы в топ-3. Но и путевка на Кубок мира — отличный результат.

Остальное все закономерно. Прежде всего то, что золото разыграли Артемьев и Есипенко. А тай-брейк стал во многом показательным. Андрей уже в третий раз на крупном турнире упускает свой шанс в последней партии (ранее подобное случилось на Grand Swiss-2023 и «Аэрофлот опен» — 2024. — Прим. «СЭ»). Это скорее проблемы психологического характера. В первой партии тай-брейка Есипенко имел подавляющий перевес и по позиции, и по времени, но проиграл. Пора бы уже Андрею из перспективных и подающих надежды становиться топ-гроссмейстером. По большому счету он пока не выиграл ни одного серьезного старта на взрослом уровне, отдельные яркие победы над топ-игроками — не в счет.

Что касается Артемьева, то он настоящий профессионал — набирал мощь по ходу: долго вкатывался в турнир, но во втором круге был неудержим. Повторил уникальное для Суперфиналов достижение. Без малого 30 лет никто не мог защитить титул чемпиона России, и на этот раз Влад сделал это в компании лучших шахматистов России.

Андрей Есипенко. Фото Пресс-служба ФШР

— Арсений Нестеров отобрался на Кубок мира и долгое время был в топ-3. Из молодых он ярче всех проявил себя?

— Да, Арсений действительно ярко проявил себя. Перед турниром я говорил, что для Нестерова, Рудика [Макаряна] и Алексея [Гребнева] хорошим результатом будет 50% плюс хорошее содержание игры. Все трое справились с этой задачей, сыграли неплохо, а Арсений даже превзошел наши ожидания.

— Организация Суперфиналов была одной из лучших за последние годы?

— Спасибо за турнир губернатору Алтайского края Виктору Петровичу Томенко, который на деле поддержал идею проведения Суперфиналов в Барнауле. Благодаря его мудрому и своевременному решению не только любители шахмат, но и все жители Алтайского края стали участниками события мирового масштаба. На протяжении всего турнира каждый день в Барнауле проходило очень много интересных событий, связанных с нашей любимой игрой. Началось все с того, что за день до старта по всему городу прошли 8 сеансов одновременной игры с участниками Суперфиналов. В остальные дни для жителей региона было проведено очень много интересных мероприятий: от шахбокса до просмотра культовых фильмов про шахматы. Парк «Изумрудный» на две недели превратился в шахматное место силы. В части самого турнира отмечу, хозяева очень старались обеспечить максимально комфортные условия для спортсменов, и это удалось на 101%!

Великолепный игровой зал в театре драмы имени В.М. Шукшина, отличная гостиница буквально в 100 шагах от театра, прекрасные открытие и закрытие соревнований и даже солнечная погода на протяжении всего турнира — плоды титанической работы дружной команды организаторов под руководством Артема Поломошнова.

Призываю коллег из других федераций оказать помощь пострадавшим

— Где наши игроки, которые не отобрались на Кубки мира-2025 через Суперфиналы, смогут завоевать заветные путевки?

— В первую очередь — на чемпионатах Азии. К сожалению, даты их проведения пока неизвестны. Плюс есть небольшие шансы отобраться по рейтингу, но будет сложно. Во-первых, объективно стало меньше международных турниров, во-вторых, дефляция рейтинга к этому не располагает.

— Есть ли уже какие-то договоренности о месте проведения Суперфиналов в 2025 году?

— Не буду раскрывать наши планы. Переговоры продолжаются, но пока нет финального решения, лучше его не озвучивать.

— Не могу не спросить вот о чем. Операция украинских войск в Курской области стала для всех граждан России шоком. Как в ФШР отреагировали на эти печальные события?

— Эти события действительно очень сильно печалят мое сердце. Давно знаю руководителей региональных федераций шахмат в Белгородской, Брянской и Курской областях. Например, с Олегом Куликовым (один из руководителей Федерации шахмат Курской области. — Прим. «СЭ») мы дружим уже более 20 лет. Уверен, совсем скоро все встанет на свои места.

Знаю, многие жители этих регионов, временно находящиеся в непростой ситуации, умеют играть в шахматы, дети занимались в кружках и секциях. Чтобы легче справляться с ситуацией, Федерация шахмат России направила в пункты временного размещения в Курскую область 1000 комплектов шахмат, 200 экземпляров учебно-методического комплекса по подготовке юных шахматистов 1-го года обучения и 1500 журналов «64-Шахматное обозрение»; в Брянскую и Белгородскую области — по 300 комплектов шахмат, 100 экземпляров учебно-методического комплекса по подготовке юных шахматистов 1-го года обучения и 500 журналов «64-Шахматное обозрение».

Не знаю, делают ли что-то подобное наши коллеги из других всероссийских спортивных федерацией, но призываю их последовать примеру ФШР. Уверен, не так сложно отправить, к примеру, столы для настольного тенниса или мячи для игры в футбол.

Шахматы. Фото Global Look Press

Генассамблея ФИДЕ может вернуть нам право проведения Всемирной шахматной Олимпиады

— Давайте вернемся к международной повестке. На прошлой неделе стало известно, что президент Федерации шахмат Кыргызской Республики Бабур Тольбаев предложил вернуть россиян и белорусов к соревнованиям под эгидой ФИДЕ и этот вопрос будет рассмотрен на Генассамблее организации 22 сентября. Поясните, пожалуйста: могут ли наши недоброжелатели убрать этот вопрос с повестки Генассамблеи в Будапеште или голосование будет в любом случае?

— Повестка дня утверждена, и изменений в ней не будет. Предложения по повестке принимались до 20 июля, а ровно за месяц до начала работы Генеральной Ассамблеи Совет ФИДЕ разместил информацию на официальном сайте и направил всем делегатам Генассамблеи.

— Правильно я понимаю, что речь идет о полном восстановлении наших федераций в правах?

— Все верно. Федерация шахмат Кыргызской Республики просит «восстановить в правах национальные федерации шахмат России и Белоруссии в полном объеме». То есть речь идет не только о том, чтобы вернуть всем нашим сборным право участия в международных стартах, вернуть нашим спортсменам флаг и гимн, но восстановить право России организовывать и проводить крупнейшие турниры под эгидой ФИДЕ. Напомню, что за несколько месяцев до старта у нас отобрали право проведения Всемирной шахматной Олимпиады-2022. Это был серьезный удар ниже пояса.

Процедура голосования по этому вопросу достаточно проста (одна страна — один голос). Не без оснований рассчитываем на принятие Генеральной Ассамблеей положительного решения.

— То есть есть вероятность, что уже в 2025 году в Россию вернутся международные старты?

— Международные старты уже проводились в 2024 году: турнир азиатских городов собрал представителей 11 стран, в шахматной части Игр БРИКС участвовали уже 16 стран.

Я же говорю о том, что решение Генассамблеи ФИДЕ может вернуть нам право организации, например, Всемирной шахматной Олимпиады. Давайте дождемся решения Генассамблеи ФИДЕ.

— Недавно ФИДЕ объявила даты проведения чемпионата мира по быстрым шахматам и блицу, который в этом году пройдет в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря. Знаю, что многие гроссмейстеры очень недовольны фактом, что ЧМ в последние годы проходит в последних числах декабря. Прислушается ли к этому ФИДЕ?

— Этот вопрос будет рассмотрен на Генассамблее. А в кулуарах давно обсуждается эта тема, идет постоянный обмен мнениями. Понятно, что финансовая составляющая играет не последнюю роль и спонсоры, благодаря которым этот турнир приобрел высокий статус, просят именно эти даты.

Однако не стоит забывать о том, что условия для спортсменов должны играть первостепенную роль. Не буду называть фамилии, но, к сожалению для болельщиков, некоторые наши титулованные гроссмейстеры уже отказались от поездки в США из-за крайне неудачных сроков, высоких цен на гостиницы и авиабилеты в эти праздничные дни.