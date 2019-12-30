Магнус Карлсен стал чемпионом мира по блицу

Норвежец Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам в дисциплине блиц в Москве, сообщает RT.

Карлсен по итогам 21-го тура набрал 16,5 очка вместе с представителем США Хикару Накамурой.

По этой причине был назначен тай-брейк. Первый тай-брейк завершился вничью, а во втором победу одержал норвежский гроссмейстер.

Карлсен до этого стал чемпионом мира по рапиду.