Магнус Карлсен стал чемпионом мира по блицу
19:35
Норвежец Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам в дисциплине блиц в Москве, сообщает RT.
Карлсен по итогам 21-го тура набрал 16,5 очка вместе с представителем США Хикару Накамурой.
По этой причине был назначен тай-брейк. Первый тай-брейк завершился вничью, а во втором победу одержал норвежский гроссмейстер.
Карлсен до этого стал чемпионом мира по рапиду.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/703720-karlsen-chempion-mira-blic
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