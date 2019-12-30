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Магнус Карлсен стал чемпионом мира по блицу

19:35
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Норвежец Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам в дисциплине блиц в Москве, сообщает RT.

Карлсен по итогам 21-го тура набрал 16,5 очка вместе с представителем США Хикару Накамурой.

По этой причине был назначен тай-брейк. Первый тай-брейк завершился вничью, а во втором победу одержал норвежский гроссмейстер.

Карлсен до этого стал чемпионом мира по рапиду.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/703720-karlsen-chempion-mira-blic

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