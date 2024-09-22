Тольбаев будет просить Генассамблею ФИДЕ о тайном голосовании по восстановлению россиян

Президент Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев будет просить Генеральную ассамблею Международной шахматной федерации (ФИДЕ) сделать тайным голосование по восстановлению россиян и белорусов.

«Я буду просить, чтобы голосование было тайным. Понял, что есть люди, которые просто боятся публично выражать свое мнение — они боятся определенного воздействия, давления как здесь, так и в своих странах. Поэтому буду просить о закрытом голосовании», — цитирует Тольбаева ТАСС.

Генассамблея, на которой будет рассмотрен вопрос полноценного возвращения россиян и белорусов, пройдет 21-22 сентября.