ЕШС объявил сроки проведения чемпионатов Европы

На состоявшемся в онлайн-формате заседании Совета Европейского шахматного союза были утверждены сроки и порядок проведения главных европейских соревнований 2021 года. Мужской чемпионат Европы планируется провести с 22 мая по 2 июня в Рейкьявике (Исландия). Турнир станет отбором к Кубку мира 2021 года. Окончательное решение о его проведении будет принято до конца февраля. В случае сложностей в организации, связанных с пандемией, чемпионат может быть перенесен на август-сентябрь 2021-го, в этом случае он станет отбором уже в следующий цикл розыгрыша чемпионата мира, либо же он будет организован в установленные сроки, но в комбинированном онлайн-формате (Hybrid Tournament).

Напомним, на днях ФИДЕ опубликовала правила проведения онлайн-соревнований, согласно которым «гибридные турниры», когда их участники играют из авторизованных центров под наблюдением арбитров, приравниваются к обычным очным турнирам. Чемпионат Европы среди женщин должен пройти с 31 мая по 13 июня в городе Мамая (Румыния) и станет отбором уже в следующий цикл розыгрыша чемпионата мира среди женщин.

ЕШС также утвердил календарь проведения комбинированных онлайн-турниров на первую половину 2021 года. При этом первенства второй половины этого года планируется проводить в очном формате. Первый онлайн-кубок Европы состоится с 27 по 31 марта. Второй онлайн-чемпионат Европы по рапиду пройдет в апреле. Второе детско-юношеское онлайн-первенство Европы состоится в мае.

(Эльдар Мухаметов)