Дворкович сообщил о смягчении правил дресс-кода на ЧМ по блицу после скандала с Карлсеном

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович сообщил о решении смягчить правила дресс-кода на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке.

«Основываясь на консультациях с нашими партнерами и их предпочтениях, я принял решение опробовать подход, который обеспечит большую гибкость для официальных лиц ФИДЕ при вынесении решений о соответствии одежды требованиям.

В случае возникновения сомнений будут привлекаться специальные помощники для вынесения окончательных решений. Принцип прост: по-прежнему необходимо соблюдать официальный дресс-код, но допускаются элегантные небольшие отклонения (в частности, подходящие джинсы в тон пиджаку). В конце концов, сейчас Новый год, и я искренне надеюсь, что никто не будет пытаться испортить праздничное настроение, в том числе злоупотребляя этой дополнительной гибкостью», — приводит слова Дворковича пресс-служба ФИДЕ.

Также Дворкович заявил, что сожалеет об отстранении норвежца Магнуса Карлсена из-за дресс-кода.

«Обеспокоенность, выраженная Магнусом Карлсеном, подчеркивает необходимость дальнейшего обсуждения того, как модернизировать нынешний подход, чтобы наши правила и их применение отражали развивающийся характер шахмат как глобального и доступного вида спорта», — добавил глава ФИДЕ.

28 декабря 34-летнего шахматиста отстранили от чемпионата мира по рапиду из-за несоблюдения дресс-кода. Карлсен пришел на соревнования в джинсах и отказался переодеваться после штрафа. Главный судья турнира Алекс Головчак исключил действующего чемпиона мира по рапиду.

Карлсен также снялся с чемпионата мира по блицу. 29 декабря он сообщил, что все же примет участие в турнире.