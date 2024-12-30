Американский шахматист Ниманн остался недоволен решением ФИДЕ простить Карлсена

Американский шахматист Ханс Ниманн выразил несогласие с позицией ФИДЕ по допуску норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена до участия в чемпионате мира по блицу.

«Я разочарован, что одному человеку позволили издеваться над турниром, а потом перед ним встали на колени. ФИДЕ несет на себе ответственность — защищать святость игры», — написал Ниманн на своей странице в социальных сетях.

28 декабря 34-летний норвежец был отстранен от участия в чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке, так как пришел на турнир в джинсах и отказался переодеваться после штрафа. Карлсен также отказался участвовать в чемпионате мира по блицу, однако 29 декабря сообщил, что примет участие в первенстве.