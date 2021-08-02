Сергей Карякин вышел в финал Кубка мира
18:55
Шахматист Сергей Карякин стал первым финалистом Кубка мира. Россиянин белыми фигурами обыграл соотечественника Владимира Федосеева во второй партии полуфинала турнира в Сочи. Первая партия завершилась вничью.
В другом полуфинале встречаются Магнус Карлсен и Ян-Кшиштоф Дуда, первая партия между норвежцем и поляком также завершилась вничью.
В случае ничьей после двух классических партий победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы, а при необходимости — блиц и армагеддон.
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