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Сергей Карякин вышел в финал Кубка мира

18:55

Шахматист Сергей Карякин стал первым финалистом Кубка мира. Россиянин белыми фигурами обыграл соотечественника Владимира Федосеева во второй партии полуфинала турнира в Сочи. Первая партия завершилась вничью.

В другом полуфинале встречаются Магнус Карлсен и Ян-Кшиштоф Дуда, первая партия между норвежцем и поляком также завершилась вничью.

В случае ничьей после двух классических партий победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы, а при необходимости — блиц и армагеддон.

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