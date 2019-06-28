Зубков не возвращал медали Сочи-2014, потому что считает себя невиновным

Бывший российский бобслеист Александр Зубков заявил, что не возвращал медали Олимпийских игр-2014 в состязаниях двоек и четверок. Спортивный арбитражный суд в Лозанне лишил его наград на основании нарушения антидопинговых правил. 27 марта исполком МОК утвердил перераспределение наград в мужском бобслее. Сегодня золото состязаний двоек было вручено швейцарцам Беату Хефти и Алексу Бауманну.

- Я ничего не возвращал, потому что я невиновен, - цитирует ТАСС Зубкова.

Ранее Зубков обжаловал лишение наград в Мосгорсуде, после чего был признан двукратным олимпийским чемпионом на территории России.