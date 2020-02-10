Владимир Драчев: «IBU хочет от СБР в районе миллиона евро. Может, даже больше»

Руководитель Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что IBU требует от СБР огромную сумму, необходимую для восстановления нашей федерации. И она постоянно растет.

— В октябре мы говорили о 150 тыс. евро, — напомнил Драчев. — Но, заплатив 240 тысяч, вдруг стало известно, что мы должны еще 356 тысяч... Я хотел бы задать много вопросов руководству IBU. Получается, что с нас требуют сумму в районе миллиона евро. Может, и больше. Это наводит на мысль, что мы выбраны той федерацией, которая постоянно должна что-то оплачивать. Платить за переезды и проживания исполкомов. Мы должны идти навстречу, а вместо этого отдаляемся друг от друга. (Владимир Иванов)