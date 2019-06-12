Итальянская биатлонистка Доротея Вирер стала почетным гостем посольства России в Италии и встретилась с послом Сергеем Разовым и его супругой в День России.
– Приглашение посла Разова – большая честь для меня, горжусь этим, – приводит Virgilio слова Вирер. – Спасибо всем за великолепный прием. Это очень памятное событие. Я пожала руку послу в знак благодарности за приглашение. Также выражаю благодарность всем российским болельщикам биатлона. Жду их на следующем чемпионате мира в Антерсельве.
Напомним, что Вирер является действующей обладательницей Большого хрустального глобуса.
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