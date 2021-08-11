Васильева попала в резервный состав сборной России по биатлону

Российская биатлонистка Маргарита Васильева, дисквалифицированная на полтора года в 2019-м за нарушение антидопинговых правил, включена в резервный состав сборной России.

Это может позволить спортсменке принять участие в отборе в команду на зимние международные старты.

«Она продолжает готовиться к летнему чемпионату мира. Возможно, благодаря включению в резервный состав ее зимой допустят к отборам», — сказала тренер биатлонистки Людмила Панова.

Васильева была оштрафована за систематические пропуски допинг-тестирования. 17 сентября 2019 года Международный союз биатлонистов IBU вынес решение о ее дисквалификации.