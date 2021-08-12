Касперович исключен из тренерского штаба сборной России по биатлону

Министерство спорта России на своем сайте обнародовало изменения в составе сборной России по биатлону и в тренерском штабе национальной команды на сезон-2021/22.

Из тренерского штаба был исключен Александр Касперович, который уже работает в сборной Болгарии. Как ранее говорил сам специалист, он находился с писках тренеров сборной России, так как являлся личным тренером биатлониста Александра Логинова.

Кроме того, в составе команды произошли и другие изменения. Основу сборной России покинули Алексей Вагин и Евгений Сидоров. В основной состав были включены Дмитрий Абашев и Ярослав Костюков.

В резервный состав женской сборной попала Маргарита Васильева.