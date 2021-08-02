Французский биатлонист Жаклен сообщил о своей серьезной травме

Французский биатлонист Эмильен Жаклен сообщил, что получил перелом руки.

«Плохие новости... Падение с велосипеда, и теперь вся подготовка коту под хвост. Перелом лучевой кости со смещением, операция во вторник в Норвегии», — написал биатлонист в Instagram.

По прогнозам врачей французской команды спортсмен выбыл из строя как минимум на срок от 4 до 6 недель.