Французский биатлонист Жаклен сообщил о своей серьезной травме
2 августа 2021, 23:19
Французский биатлонист Эмильен Жаклен сообщил, что получил перелом руки.
«Плохие новости... Падение с велосипеда, и теперь вся подготовка коту под хвост. Перелом лучевой кости со смещением, операция во вторник в Норвегии», — написал биатлонист в Instagram.
По прогнозам врачей французской команды спортсмен выбыл из строя как минимум на срок от 4 до 6 недель.
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