Устюгов дисквалифицирован за анаболический стероид оксандролон

Международный союз биатлонистов (IBU) распространил мотивировочную часть решения дисквалифицировать российского биатлониста Евгения Устюгова.

— Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), содержащей информацию о пробах, взятых у биатлониста в 2013 году. Евгений Устюгов использовал запрещенный препарат оксандролон, за что дисквалифицирован на два года, начиная с даты вынесения решения — 13 февраля 2020 года, — говорится в пресс-релизе IBU. — Результаты Устюгова в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, все очки, медали и призы будут отобраны.

У спортсмена есть 21 день на то, чтобы подать апелляцию по этому решению в Международный арбитражный суд (CAS).

Оксандролон — анаболический стероид. Это вещество блокирует рецепторы кортизола, который разрушает мышцы, тем самым, значительно снижает скорость распада мышечной ткани. Оксандролон стимулирует выработку креатинфосфата в мышцах, что влияет на рост силы мышц. Однако он бесполезен для набора мышечной массы. То есть сила от него вырастет, а масса нет.