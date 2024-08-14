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Умер трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков

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Александр Ушаков.
Фото СБР

Трехкратный чемпион мира Александр Ушаков скончался на 77-м году жизни, информирует пресс-служба СБР со ссылкой на Федерацию биатлона Удмуртской республики.

В 1970 году он стал самым молодым мастером спорта СССР среди лыжников и биатлонистов после победы в эстфете на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция)

Ушаков — чемпион мира в эстафете 4х7,5 км (1970, 1974, 1977 гг.), серебряный призер чемпионата мира в эстафете (1975 г.), чемпион мира среди юниоров в гонке со стрельбой на 10 км и в эстафете 4х7,5 км (1969 г.).

Он трижды был включен в состав олимпийской сборной СССР — 1972 (Саппоро), 1976 (Инсбрук) и 1980 (Лейк-Плэсид) годов, но каждый оставался в числе запасных.

Закончил карьеру после чемпионата СССР в 1980 году, выиграв все гонки.

Источник: https://t.me/russianbiathlon/4965
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