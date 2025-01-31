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Тихонов: «Павлов сказал: «Я перед тобой виноват. После Олимпиады ко мне пришли тренеры, столько гадостей про тебя наговорили»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Легендарный биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о памятной встрече с председателем Спорткомитета СССР Сергеем Павловым.

— Вы про Павлова просили напомнить.

— Он всегда ко мне по-доброму относился, в 1980-м в Лейк-Плэсиде доверил нести флаг на церемонии открытия. Правда, потом пообещал взять на должность гостренера и дать трехкомнатную квартиру в Москве. Но приглашения не последовало.

Когда Советский Союз развалился, я уже был состоятельным человеком, решил Сергея Павловича разыскать. Сначала до сына добрался. Тот плечами пожал: «Не знаю, где живет».

— Реально не знал?

— Ну, так ответил. Может, от обиды. С его матерью Павлов годы спустя развелся, женился на секретарше. В конце концов достал я адрес. Приезжаю. Хрущевка на юго-западе Москвы. Дверь открывает супруга. Вскрикивает: «Сашенька...» И в слезы.

Появляется Павлов. Худо-о-ой! Обнимает, садимся на кухне чай пить. Говорит: «Уже полтора года никто не заходит, да и звонят редко. Забыли! У меня онкология, пенсия мизерная, даже на обезболивающее денег нет». Я вытаскиваю из портмоне пять тысяч долларов — все, что с собой было. Кладу на стол. Павлов опускает глаза: «Саша, я перед тобой виноват. После Олимпиады ко мне пришли тренеры — Привалов, Иерусалимский, Мелихов, Раменский, Новиков. Столько гадостей про тебя наговорили. Я поверил и вызывать в Москву не рискнул».

— За что они так с вами?

— Боялись, что их место займу.

Полностью интервью Александра Тихонова читайте на сайте «СЭ».

Биатлон
Александр Тихонов
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