Сола рассказала, как дети вернули ей желание возобновить карьеру

Белорусская биатлонистка Анна Сола рассказала, почему решила возобновить карьеру.

«Желание возобновить карьеру вернули дети, с которыми я начала работать после того, как в 2018-м прекратила собственные тренировки. Я с ними очень много занималась. И технику ставила, и просто бегала рядом. Они и начали говорить: мол, Ань, ты чего, давай возвращайся. Ты такая сильная, мы все на тебя равняемся и не передать, как тобой гордимся. Вот это «Возвращайся, возвращайся, возвращайся» изо дня в день очень сильно, как выяснилось, придало сил», — приводит слова Сола RT.

Сола является бронзовой призеркой чемпионата мира 2021 года.