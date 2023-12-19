Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 10:11

Сола рассказала, как дети вернули ей желание возобновить карьеру

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Белорусская биатлонистка Анна Сола рассказала, почему решила возобновить карьеру.

«Желание возобновить карьеру вернули дети, с которыми я начала работать после того, как в 2018-м прекратила собственные тренировки. Я с ними очень много занималась. И технику ставила, и просто бегала рядом. Они и начали говорить: мол, Ань, ты чего, давай возвращайся. Ты такая сильная, мы все на тебя равняемся и не передать, как тобой гордимся. Вот это «Возвращайся, возвращайся, возвращайся» изо дня в день очень сильно, как выяснилось, придало сил», — приводит слова Сола RT.

Сола является бронзовой призеркой чемпионата мира 2021 года.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1247499-baitlonistka-sola-zhelanie-karera
Биатлон
Анна Сола
0
Читайте также
Биатлониста Лагрейда отстранили от гонки из-за выстрела в отеле
Биография Ильи Авербуха: карьера и жизнь после спорта известного постановщика и продюсера
Бабушка погибшего в Марьинке бойца Рудакова рассказала о своем внуке
Около 80% опрошенных американцев негативно оценили состояние экономики США
Число погибших в Китае при землетрясении возросло до 116 человек
Управляющая компания майнила криптовалюту за счет жителей в Тольятти
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Егорова прокомментировала свои выступления в декабре и оценила подготовку вне сборной России

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости