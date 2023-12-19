Сола заявила, что Бьорндален наиболее близок к идеальному биатлонисту

Бронзовый призер чемпионата мира Анна Сола рассказала, кто наиболее близок к идеалу биатлониста.

«Однозначно Уле-Эйнар Бьорндален. Это такой большой пример, мне кажется, причем не только в биатлоне, но и в жизни тоже. Мне всегда импонировало его отношение к спорту, к тренировкам, особенно к мелочам. Он настолько все контролировал...» — приводит слова Сола RT.

Сейчас Бьорндален живет в Белоруссии с супругой Дарьей Домрачевой.