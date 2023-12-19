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Сегодня, 10:41

Сола заявила, что Бьорндален наиболее близок к идеальному биатлонисту

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бронзовый призер чемпионата мира Анна Сола рассказала, кто наиболее близок к идеалу биатлониста.

«Однозначно Уле-Эйнар Бьорндален. Это такой большой пример, мне кажется, причем не только в биатлоне, но и в жизни тоже. Мне всегда импонировало его отношение к спорту, к тренировкам, особенно к мелочам. Он настолько все контролировал...» — приводит слова Сола RT.

Сейчас Бьорндален живет в Белоруссии с супругой Дарьей Домрачевой.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1247510-sola-borndalen-biatlon
Биатлон
Анна Сола
Уле-Эйнар Бьорндален
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