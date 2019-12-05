Швеция — первая в Кубке наций, Россия осталась на шестом месте
20:17
В шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира прошла женская индивидуальная гонка. Француженка Жюстин Бреза преодолела дистанцию в 15 километров с лучшим временем (42.35,1).
Первое место в общем зачете Кубка наций среди женских сборных занимает Швеция — 1170 баллов. На втором месте — Норвегия (1131). Третье — Германия (1080).
Сборная России осталась на шестой строчке, набрав 392 балла (1018 всего).
Кубок наций
Женщины
1 (1). Швеция — 1170 (+381)
2 (2). Норвегия — 1131 (+382)
3 (3). Германия — 1080 (+363)
4 (4). Италия — 1062 (+368)
5 (5). Франция — 1049 (+423)
6 (6). Россия — 1018 (+392)
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