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Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Фуркад представит моноспектакль о своей карьере

Виктория Кравченко
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Мартен Фуркад.
Фото Global Look Press

Пятикратный победитель Олимпийских игр французский биатлонист Мартен Фуркад осенью 2023 года представит моноспектакль, в котором расскажет о своей карьере, пишет L'Equipe.

По данным источника, выступление будет носить название «Вне трассы». Впервые на сцене его можно будет увидеть 17 и 18 октября во французском Гренобле, а в ноябре представить спектакль в Париже.

34-летний Фуркад объявил о завершении карьеры в марте 2020 года. Француз является пятикратным олимпийским чемпионом, рекордсменом по количеству завоеванных Кубков мира — на его счету семь Больших хрустальных глобусов, причем он выиграл их подряд. Фуркад 13 раз становился чемпионом мира.

Мартен Фуркад
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