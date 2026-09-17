В СБР не ждут допуска россиян к международным турнирам вскоре после смены главы IBU

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак не рассчитывает на допуск российских спортсменов к международным стартам вскоре после назначения нового президента Международного союза биатлонистов (IBU).

Выборы главы IBU, а также членов исполкома организации, пройдут с 17 по 20 сентября в Германии. Единственным кандидатом на пост президента союза является словенский спортивный функционер Тим Фарчник.

«Я думаю, что в ближайшее время никаких изменений не произойдет. Ожидать ли в ближайшее время допуск россиян к международным соревнованиям? Думаю, нет», — приводит слова Пака ТАСС.

Российские биатлонисты отстранены от международных турниров под эгидой IBU с 2022 года. Ранее СБР обратился с иском в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием снять ограничения с российских спортсменов.

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