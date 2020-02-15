Олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон прокомментировал победу Александра Логинова в спринте на чемпионате мира-2020.

По словам шведа, этого не должно было случиться, передает из Антерсельвы спецкор «СЭ» Владимир Иванов.

— Не буду поздравлять Логинова, — сказал Самуэльссон. — Его тут вообще не должно быть.

Напомним, что 22-летний швед неоднократно высказывался против участия спортсменов из России, отбывших дисквалификацию за допинг, в том числе пропустившего 2 года из-за эритропоэтина Логинова.