Ольга Зайцева: «У меня состояние выжатого лимона и пустоты на душе»

Российская биатлонистка Ольга Зайцева поблагодарила своих сторонников за поддержку во время слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS), которые проходили 2 и 3 марта. Суд рассматривал апелляцию российских биатлонисток Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, в отношении которых МОК принял санкции по итогам Олимпиады в Сочи.

— Поездка в Лозанну завершена, — написала в своем Instagram Зайцева. — Много сказано по телевизору, много переписано журналистами. Некоторым кажется, что мы веселые и все нам легко дается, но у меня состояние выжатого лимона и пустоты на душе. Состояние ожидания продолжается, пока не вынесут окончательного решения. Не хочется ничего говорить. И поэтому многим не отвечала на звонки. Хочу сказать большое спасибо, всем, кто за нас переживал, поддерживал, а не топил!!! Спасибо команде, которая защищала, команде профессионалов, «командочке-огонь». Спасибо Вольфгангу Пихлеру! Ему большой респект от меня. За то, что приехал за нас биться!!! Я знаю, многие хотели, и всем спасибо. И конечно родным! За эти дни я ещё больше прочувствовала, что я безумно их люблю.