Норвегия лидирует в Кубке наций, Россия на третьем месте
20:39
После мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) произошли изменения в общем зачете Кубка наций. Победителем гонки стал француз Мартен Фуркад.
Первое место занимает сборная Норвегии. На второе место вышла команда Франции, на третье — сборная России.
Кубок наций
Мужчины
1 (1). Норвегия — 1222 (+397)
2 (6). Франция — 1111 (+462)
3 (5). Россия — 1068 (+396)
4 (3). Германия — 1033 (+339)
5 (2). Швеция — 1013 (+315)
6 (4).Италия — 1009 (+328)
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