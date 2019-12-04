Норвегия лидирует в Кубке наций, Россия на третьем месте

После мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) произошли изменения в общем зачете Кубка наций. Победителем гонки стал француз Мартен Фуркад.

Первое место занимает сборная Норвегии. На второе место вышла команда Франции, на третье — сборная России.

Кубок наций

Мужчины

1 (1). Норвегия — 1222 (+397)

2 (6). Франция — 1111 (+462)

3 (5). Россия — 1068 (+396)

4 (3). Германия — 1033 (+339)

5 (2). Швеция — 1013 (+315)

6 (4).Италия — 1009 (+328)