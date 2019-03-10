15:27 | Биатлон

"Не отбирать же у спортсменов мобильные телефоны насильственно!" Драчев - о Павловой

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что спортсмены являются взрослыми людьми, у которых нельзя отбирать мобильные телефоны. Ранее российская биатлонистка Евгения Павлова в своем Инстаграме попросила подписчиков "оставить свое г*** при себе"

- Что прикажете в этом случае делать? Все наши спортсмены - взрослые люди, не отбирать же у них мобильные телефоны насильственно? - приводит слова Драчева РИА Новости. - Надеюсь, что ребята будут руководствоваться в этом отношении собственным здравым смыслом.

Павлова заняла 24-е место в спринте на чемпионате мира в Эстерсунде. Она также принимала участие в смешанной эстафете, где проиграла минуту на своем первом этапе. Россияне стали четвертыми в этой гонке. 

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https://rsport.ria.ru/20190310/1551669873.html

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